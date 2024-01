Mulher trai namorado mas descobre que ele a tinha traído com mesmo homem

Segundo a mulher, após ter traído o namorado, ela começou a se perguntar se o namorado também já a tinha traído e decidiu ir olhar o celular dele.

Descobrir que o parceiro/a é infiel é algo que ninguém quer experienciar, mas o caso desta mulher tornou-se diferente do habitual neste tipo de situações desagradáveis.

Numa carta anônima enviada para a ‘Dear Deidre’, uma coluna sentimental do jornal britânico The Sun, uma mulher revelou que traiu o namorado com um amigo e, depois, descobriu que o namorado também o tinha feito… e com a mesma pessoa.

Segundo a mulher, após ter traído o namorado, começou a se perguntar se o namorado também já a tinha traído, tendo decidido ver o seu celular. O choque veio depois, quando encontrou fotos ‘quentes’ do namorado e do mesmo amigo juntos.

“Agora parei de me sentir mal e fiquei curiosa. Que tipo de pessoa coloca um casal um contra o outro e tem relações sexuais com os dois? É doentio”, afirmou.

A anônima jovem de 23 anos descreveu como tudo começou. Segundo a mulher, esteve com o namorado de 26 anos durante um ano até conhecer o seu amigo da universidade. Nesse momento, soube logo que estava em “apuros” quando viu esse amigo pela primeira vez, uma vez que era “lindo” e sentiu uma “atração instantânea”.

“O meu namorado abriu algumas cervejas, depois bebemos vinho e ele ficou bêbedo rapidamente e depois de algumas horas fui para a cama. O amigo e eu colocamos um filme, mas assim que começou, ele veio na minha direção. Acabamos tendo relações sexuais – tudo enquanto o meu namorado dormia no andar em cima”, descreveu.

A mulher afirmou, em seguida, que o amigo continuou tentando mais vezes, mas como o namorado estava sempre presente, mais nada aconteceu. “Não sei se é porque estou com a consciência pesada, mas algo me fez questionar onde o meu namorado esteve numa noite. Não estava preparada para o que encontrei – fotos nuas do amigo dele, algumas do meu namorado e uma deles juntos”, frisou.

Chocada com o que viu, questionou a Deidre o que deveria fazer, uma vez que se sente confusa. “Este homem está gostando dos dois? Ou o meu namorado induziu-o a fazer isto?”, lê-se.

A mulher recebeu como conselho de falar com o namorado e ver o que estava acontecendo, uma vez que o amigo pode ter se intrometido no relacionamento dos dois e o intuito desta atitude.

