Parauapebas registra 702 casos de dengue e lidera ranking no Pará em 2019

(Foto:Reprodução)- O município de Parauapebas, sudeste do Pará, tem o maior registro de casos de dengue do estado, de acordo com um relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Do total de 1911 casos no Pará, em 2019, Parauapebas totaliza 702.

Em seguida, os municípios de Canaã dos Carajás, com 198, e São Félix do Xingu, com 193, lideram a segunda e terceira posição do ranking, respectivamente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, os casos de dengue no município são altos porque existe um trabalho intenso de notificação da doença.

Além dos 53 agentes de endemia, que estão diariamente nas ruas, profissionais das 27 unidades básicas de saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Socorro Municipal, são orientados pela Secretaria a encaminhar imediatamente ao médico todo paciente que apresentar os sintomas da doença.

A recomendação da Secretaria de Saúde do município é que a população mantenha os quintais limpos, reservatórios de água tampados e eliminar a água parada de todos os recipientes como pneus, pratos de plantes e garrafas destampadas.

Parauapebas apresenta índice de infestação do Aedes aegypti considerado nível de alerta.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...