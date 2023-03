PF investiga quadrilha que roubava armas para vender pelo WhatsApp

(Foto:Reprodução) – Uma quadrilha especializada em tráfico internacional de arma de fogo, acessórios e munições, na fronteira com o Uruguai, é alvo da Operação Medalha de Honra, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (28/2).

Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e um em Quaraí — ambos os municípios localizados no Rio Grande do Sul — expedidos pela Justiça Federal.

A diligência identificou a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições de procedência estrangeira trazidos ilegalmente do Uruguai para o Brasil e oferecidos em redes sociais.

Segundo a PF, parte das armas foi adquirida por caçadores da região de fronteira para o abate clandestino e ilegal de animais silvestres. Também há indícios da aquisição do armamento por parte de facções criminosas estabelecidas na mesma área.

Algumas das armas de fogo comercializadas pelo grupo criminoso foram identificadas pela Polícia Federal e continham alerta de roubo ou furto pelas autoridades uruguaias.

A corporação ressaltou que a ação tem como foco principal a retirada de circulação de armamento ilegal, acessórios e munições, e a desarticulação do grupo criminoso.

Medalha de Honra

O nome da operação faz alusão à forma como os investigados se apresentavam e se orgulhavam, “com honra”, ao expor seus armamentos em vídeos e fotos publicados em redes sociais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2023/17:38:31 (Com informações do Metrópoles).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...