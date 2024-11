PF realiza Seminário Internacional sobre Cooperação Policial na Amazônia

(Foto: Reprodução) – Objetivo é proporcionar uma compreensão abrangente sobre o funcionamento, organograma e atuação do CCPI-Amazônia

A Polícia Federal realiza o I Seminário sobre o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), entre os dias 26 e 28 de novembro. Promovido pela Diretoria Técnico-Científica (DITEC) e pela diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, o evento é apoiado e patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O seminário tem como objetivo proporcionar uma compreensão abrangente sobre o funcionamento, organograma e atuação do CCPI-Amazônia, com foco em fortalecer a cooperação entre a Polícia Federal e instituições de segurança pública que abrangem a Amazônia Legal, além de promover a integração com forças policiais de outros países que compõem a Amazônia Internacional.

Durante o evento, são discutidos desafios, inovações e projetos desenvolvidos pela DITEC, especialmente em questões ambientais, fundamentais para o combate a crimes ambientais na região amazônica.

A abertura do evento contou com a presença do Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues, do Especialista Senior em Segurança Cidadã e Justiça do BID, Fernando Cafferata, do Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire de Barros, do Diretor Técnico-Científico, Roberto Reis Monteiro Neto, demais diretores da instituição e de autoridades nacionais e internacionais.

O Diretor-Geral iniciou sua fala ratificando o compromisso da PF com a pauta ambiental desde o início de sua gestão. Ressaltou a necessidade de uma atuação integrada dos países amazônicos, dos estados da federação e demais órgãos federais no combate aos crimes na região amazônica, em especial, os crimes ambientais.

O seminário aborda também o Plano AMAS – Amazônia: Segurança e Soberania e o PESPAM – Programa Estratégico de Segurança Pública da Amazônia, iniciativas destinadas a fortalecer a segurança na região, apresentadas pelo Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal.

Entre os temas abordados estão as tecnologias e metodologias da Diretoria Técnico-Científica voltadas a investigação de crimes ambientais, como o Programa Brasil Mais (maior projeto operacional de monitoramento remoto da Amazônia, que utiliza imagens diárias de satélite de alta resolução e alertas, auxiliando no direcionamento e dimensionamento das atividades e operações) e o Programa Ouro Alvo (programa que tem como objetivo rastrear a origem do ouro proveniente de apreensões e garimpos, utilizando análises de geologia forense).

Fonte: Ação PF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/15:30:06

