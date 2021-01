Balsa com tanque de oxigênio que vai atender hospitais em Manaus deixa Belém

Tanque com 90 mil m³ pode abastecer 9 mil cilindros hospitalares de 10 litros. Previsão de chegada é na primeira semana de fevereiro.

A balsa que transporta o tanque abastecido com 90 mil m³ de oxigênio líquido para atender hospitais na cidade de Manaus, Amazonas, deixou Belém na madrugada deste sábado (30) — Foto: Divulação/Marinha do Brasil

A balsa que transporta o tanque abastecido com 90 mil m³ de oxigênio líquido para atender hospitais na cidade de Manaus, no Amazonas, deixou Belém na madrugada deste sábado (30). Com este volume é possível encher 9 mil cilindros hospitalares de 10 litros. O transporte está sendo acompanhado pelo Navio-Patrulha “Pampeiro”, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, da Marinha do Brasil.

Nesta segunda fase da operação, a Marinha faz a escolta da balsa até a cidade de Santarém . Depois, o Navio-Patrulha “Roraima” fará o acompanhamento da carga até Manaus. A previsão de chegada na capital amazonense é na primeira semana de fevereiro.

No Pará, a Marinha do Brasil teve apoio da Companhia Docas do Pará (CDP), da White Martins, da Santos Brasil e do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação no Estado do Pará (Sindarpa).

