PM apreende materiais usados na extração irregular de madeira no interior do Pará

Uma operação de fiscalização, coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a participação da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb) da Polícia Militar, apreendeu materiais utilizados na extração irregular de madeira, na Reserva Extrativista Verde Para Sempre, localizada no município de Porto de Moz, na região do Baixo Amazonas.

A operação ocorreu entre os dias 2 e 8 de fevereiro.

Dentro da reserva ambiental, os agentes descobriram dois acampamentos, onde além das toras de madeira, foram encontrados uma máquina carregadeira, um trator de esteira, uma motocicleta, três motosserras, mantimentos, seis cartuchos de munições, calibre 12, e três cartuchos de munições, calibre 20, intactos.

Dois homens, de 54 e 43 anos, foram detidos e confessaram que outros dois, armados com espingardas, também estavam no acampamento, mas fugiram antes da chegada dos agentes. Os que foram encontrados no acampamento foram detidos.

Ao saírem da mata, os integrantes da operação ouviram dois disparos, que podem ter sido realizados pela dupla que fugiu, no intuito de intimidar as equipes.

Os materiais apreendidos e os dois homens presos em flagrante foram conduzidos pelos agentes do ICMBio e da Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil do município de Porto de Moz. As toras de madeira encontradas foram inutilizadas pela equipe do ICMBio.

