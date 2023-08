PM do Pará passa a contar com novas viaturas 100% elétricas

Novas viaturas da Polícia Militar do Pará contam com sistema elétrico que dispensa uso de combustíveis fósseis | Bruno Cecim/Agência Pará

Além dos veículos com tecnologia inovadora, corporação também recebeu novas pistolas e fuzis, além de rádios comunicadores mais modernos, totalizando cerca de R$ 9 milhões em investimentos do Governo do Pará.

O governo do Pará promoveu, na manhã desta segunda-feira (31), investimentos estratégicos avaliados em aproximadamente R$ 9 milhões, para a Polícia Militar do Pará, qualificando, ainda mais, a segurança pública. A cerimônia foi presidida pelo governador Helder Barbalho, junto com a vice-governadora, Hana Ghassan, no Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças “Coronel Moreira” (Cfap), em Belém.

“Nós estamos falando de fuzis de alta qualidade que incrementarão em cerca de 25% o estoque total de fuzis existentes na nossa tropa. Além disto, garantimos rádios digitais que permitem a conectividade com todos os batalhões e viaturas nos 144 municípios do Estado, e esta comunicação é decisiva no momento de uma operação para interligar através de conectividade as informações e estratégias do Sistema de Segurança”, destacou o governador.

Helder Barbalho destacou o emprego do recurso. “São aproximadamente R$ 9 milhões, em investimentos, mostrando claramente que o Estado age na valorização dos seus servidores, implementando concursos públicos, ampliando seus efetivos para ter mais presença policial, mas investindo também em equipamentos da melhor qualidade existente no mundo, para garantir com que nosso ativo policial possa estar bem estruturado e equipado para combater a criminalidade”, afirmou.

O chefe do executivo estadual enfatizou ainda sobre a inovação com a experiências dos primeiros veículos elétricos que estarão em fase experimental e serão implementados no serviço público, inicialmente na Polícia Militar.

“Essa é uma estratégia de redução de emissões no estado, implementando veículos elétricos para reduzir a queima a combustão. Dessa forma, o Estado está podendo dar um exemplo de uso de energia limpa, consequentemente fazendo com que não meça esforço para convergir ações para redução de CO2.

Essa estratégia é fundamental, estamos atuando no estimulo para que a frota no serviço público seja de carros elétricos, em breve faremos um anúncio sobre a renovação da frota do transporte coletivo na Região Metropolitana de Belém, buscando redução de emissões, e a implementação de veículos a gás e eletricos, e consequentemente todos os esforços no sentido de construir um estado sustentável que que pregue e aja no combate a ilegalidades ambientais e no financiamento e estimulo a economia de baixo carbono e também fazendo com que o serviço público seja um impulsionador no uso de energia elétrica em seus veículos”, declarou Helder Barbalho.

Na cerimônia, foram entregues equipamentos essenciais para as forças de segurança a fim de garantir melhores condições de trabalho para quem atua administrativamente, e também para os agentes que exercem o serviço operacional para que, dessa forma, o servidor tenha melhores ferramentas e a população paraense receba o melhor atendimento.

Segundo o secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a entrega visa fortalecer a dinâmica do investimento nas forças de segurança.

“Nós estamos entregando aproximadamente 9 milhões em equipamentos para a Polícia Militar, sendo pistolas importadas, fuzis, rádios comunicadores que são fundamentais para atuação policial, ou seja, nós trocamos 100% dos nossos rádios que antes eram analogicos, para digitais e criptografados, que não permite que outra pessoas copiem as mensagens das forças de segurança, além de ser a melhor tecnologia do mundo, suprindo qualquer deficiência de comunicação para que de fato, possamos integrar os órgãos de segurança por todo o Pará”, informou.

O titular da Segup acrescentou ainda que, ”além de também protótipos de veículos elétricos que deverão ser utilizados futuramente pela Polícia Militar, são veículos que tem o mesmo desempenho dos veículos atuais, porém trazem essa energia limpa e que mostra Belém como sede da COP e o Pará capitaneando a agenda positiva da Amazônia.”

EQUIPAMENTOS

Foram entregues duas viaturas elétricas – um veículo tipo Pick-up e outro SUV. Além de mil radiocomunicadores digitais HTs, adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares; 586 pistolas .40 importadas da fabricante italiana Beretta, com verba oriunda do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP), vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, e ainda 250 fuzis Beretta ARX 200 com verba do tesouro do Estado.

O comandante-geral da Polícia Militar, Dilson Júnior, esclareceu que os investimentos são com as melhores tecnologia do mundo, pensando no melhor para a tropa e segurança de todos no estado. “São equipamentos novos, frutos de uma licitação internacional feita pela polícia militar como os fuzis e pistolas da empresa italiana Beretta. Isso reforça toda nossa estratégia operacional não só na Região Metropolitana de Belém, mas em todo o estado, com equipamentos novos, com uma Polícia muito mais bem treinada e capacitada para o enfrentamento da criminalidade em todo o estado”.

Os investimentos devem, sobretudo, garantir a proteção e defesa dos agentes de segurança pública, e ainda ações qualificadas em prol da população por meio de ações ostensivas e repressivas que são realizadas diariamente pela Polícia Militar, seja nas ações de sua atribuição e ainda de forma integrada, para coibir práticas criminosas e contribuir na redução dos crimes violentos letais intencionais em todas as regiões do estado, como o Pará vem atestando mês a mês e, também, a partir de estudos nacionais, a exemplo do Anuário Brasilerio de Segurança Pública.

