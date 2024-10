Polícia confirma que ex-ator mirim da Globo foi morto por engano

Foto: Reprodução | Testemunhas informaram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam contra a vítima.

A Polícia Civil da Bahia identificou os suspeitos do assassinato de João Rebello, de 45 anos, ex-ator mirim e sobrinho do diretor Jorge Fernando, que ocorreu na noite da última quinta-feira (24) em Trancoso, Porto Seguro. De acordo com as investigações, Rebello teria sido morto por engano. As autoridades informaram que continuam buscando os suspeitos, sem divulgar mais detalhes. A Delegacia de Trancoso, responsável pela investigação, descartou qualquer envolvimento de Rebello em atividades criminosas.

João Rebello foi encontrado sem vida dentro de seu carro na Praça da Independência. Segundo relatos de testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, aproximaram-se do veículo e dispararam à queima-roupa contra o ex-ator, fugindo em seguida. Na sexta-feira (25), a polícia localizou uma motocicleta que pode ter sido usada na ação, mas ainda não encontrou os suspeitos.

No domingo (27), Maria Rebello, mãe de João, desabafou nas redes sociais antes do sepultamento do filho no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em sua mensagem, ela relembrou que a data também marcou cinco anos da morte de seu irmão, o diretor Jorge Fernando. Maria mencionou que seu filho havia saído para ir ao mercado quando foi abordado e revelou que os suspeitos possuem “nomes de anjo”.

“27 DE OUTUBRO 2024!! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. HOJE FAZ 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia””, disse ela na publicação.

A mãe de João Rebello publicou a nota divulgada pela Polícia Civil da Bahia, no sábado (27), que descartou a possibilidade de envolvimento da vítima na atividade criminosa.

João participou de novelas de sucesso na TV Globo, incluindo “Cambalacho” (1986), “Bebê a Bordo” (1989), “Deus nos Acuda” (1992), “Vamp” (1991) e “Zazá” (1997).

Em “Vamp”, interpretou o personagem Sig, um dos filhos de Carmen Maura, conhecida por suas observações psicológicas. Recentemente, João trabalhava como DJ, sob o nome artístico “Vunje”, e dirigia clipes musicais.

LEIA MAIS

Ator da Globo é morto com vários tiros dentro de carro

Investigações apontam que ex-ator mirim foi assassinado por engano

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/15:01:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...