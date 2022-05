Polícia investiga ao menos dez assassinatos registrados no fim de semana do Dia das Mães no Pará

(Foto:Reprodução) – Crimes ocorreram entre sexta e domingo na região metropolitana de Belém e outras cidades do interior do estado. Polícia procura por suspeitos.

O Pará teve, ao menos, dez assassinatos no fim de semana do Dia das Mães. Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (6) e domingo (8). A Polícia Civil investiga os casos e realiza diligências em buscas de suspeitos.

Em Belém, o segurança de um mercado foi morto a tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na UPA de Icoaraci no domingo de dia das mães.

Ainda no domingo, um homem foi encontrado morto com marcas de tiros em um terreno baldio. Não foi confirmado quando a vítima foi morta. A Polícia Científica foi acionada no fim da manhã de domingo. O corpo foi avistado na rua Amoras, no bairro São João do Outeiro.

No sábado (7), uma jovem de 22 anos foi assassinada a tiros também em Belém. A Polícia Científica foi acionada por volta das 22h40. A vítima foi identificada como Aline Gonçalves Corrêa. O crime foi na passagem Marinho, entre Barão do Triunfo e a travessa Mauriti.

Horas antes, um homem também foi morto a tiros em Belém. O crime ocorreu na avenida Almirante Barroso, na esquina com a tv. Barão do Triunfo.

Na sexta (6), um mototaxista foi executado. A vítima foi identificada como Leonardo Victor Damasceno Batista foi executado no início da noite, no ponto onde trabalhava. Testemunhas disseram que pelos menos três pessoas desceram de um carro e dispararam contra a vítima, que atingida por cinco tiros. Um dos disparos atingiu o rosto.

Benevides

Em Benevides, dois homens foram mortos a tiros na estrada do Maratá o domingo (8) de Dia das Mães. A Polícia Científica foi acionada no início da tarde de domingo e a Polícia Civil investiga o caso e procura por suspeitos.

Tailândia

Em Tailândia, um homem foi morto dentro de um bar no sábado (7) na Vila Águas Claras. A Polícia investiga o caso e “diligências estão sendo feitas para apurar o caso e identificar os responsáveis”, informou a polícia em nota, sem detalhar as circunstâncias da morte.

Altamira

Em Altamira, o dono de uma barbearia foi morto a tiros. No mesmo local, outro crime havia sido registrado há menos de uma semana no bairro Independente I. A vítima é Patrick Lima, de 22 anos. Amigos e familiares ficaram abalados após a notícia da morte.

De acordo com a Polícia Militar, um homem armado chegou atirando na direção da vítima. Foram pelo menos nove disparos, sendo que cinco atingiram a vítima.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Altamira. Ainda não há informações concretas sobre a motivação do crime.

Na última segunda-feira, um cliente de Patrick Lima foi morto a tiros dentro do estabelecimento. Francisco Simão Souza Lima, de 24 anos, aguardava atendimento quando foi surpreendido por tiros feitos por uma dupla. Um dos suspeitos foi localizado pela Polícia, que morreu em tiroteio com policiais.

Tucuruí

Já em Tucuruí, foram dois crimes violentos. Na sexta-feira, por volta das 19h, um homem foi morto a tiros na avenida Lauro Sodré, na área central da cidade.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto fizeram vários disparos contra Dickson Maia, nome da vítima, e depois fugiram. A Polícia disse que investiga o caso.

Ainda na sexta-feira, um outro homem foi assassinado no bairro Nova Matinha, na periferia de Tucuruí.

Danilo Farias Moraes foi atingido por tiro na cabeça. A Polícia informou que o autor do crime foi identificado. Buscas estão sendo realizadas. A suspeita é que a vítima tenha sido morta por engano.

Parauapebas

Em Parauapebas, no sudeste do Pará, uma mulher trans foi morta com cinco tiros no sábado (7). De acordo com testemunhas, Naomy Fernandes de Souza se envolveu em uma briga com jovem dentro de um bar. Os dois chegaram a trocar agressões físicas.

Pouco tempo depois, um carro se aproximou e, de dentro dele, partiram os disparos. A vítima ainda tentou correr, mas morreu na calçada. O caso está sendo investigado pela equipe de Homicídios da Polícia Civil na cidade.

Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/17:05:41

