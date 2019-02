Polícia pede ajuda para identificar autores de estupro coletivo

Na última segunda-feira (04), um vídeo divulgado nas redes sociais causou revolta e indignação na internet. Nas imagens quatro jovens aparecem se aproveitando de uma garota desacordada, em Manaus.

Agora, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que está investigando o caso, pede o apoio da população para ajudar a identificar os quatro homens que aparecem no vídeo, para a conclusão do inquérito.

De acordo com a Polícia Civil, até a tarde da segunda-feira (4), a vítima ainda não tinha sido identificada.

O Ministério Público do Amazonas já está em posse do vídeo. Segundo denúncias, a vítima está desaparecida e a promotoria trabalha junto à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) na solução do caso.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar os homens que aparecem no vídeo ligar pro disque denúncia 181 ou para Depca no telefone 3656-8575.

(Com informações do Portal CM7)

