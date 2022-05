Homem sem braço mata o próprio amigo com barra de ferro, no Pará

O corpo de “Raimundinho” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, para realização de perícia médica. (Foto:Reprodução/ site Debate Carajás)

Ao receber a primeira pancada, a vítima ainda teria tentado correr, mas acabou sendo alcançada e morta

Um homem, identificado como José Nascimento, mais conhecido como “Riba”, matou a golpes de barra de ferro o próprio amigo, conhecido como Raimundo de Sá Silva, o “Raimundinho”. O crime ocorreu por volta das 15h30 deste domingo (1), na rua 23, em um conjunto de casas populares, na zona urbana do município de Itupiranga, região sudeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com as testemunhas, os dois supostamente tiveram uma discussão. “Riba” teria se armado com uma barra de ferro e, embora só tenha o braço esquerdo, aplicou diversos golpes na região da cabeça da vítima. Depois da primeira pancada, “Raimundinho” ainda teria conseguido correr, mas foi alcançado e teve o rosto desfigurado com as agressões.

De acordo com as testemunhas, os dois estariam consumindo bebida alcoólica e tiveram um desentendimento por motivo desconhecido. “Riba” teria se armado com uma barra de ferro e, embora só tenha o braço esquerdo, aplicou diversos golpes na região da cabeça da vítima. Depois da primeira pancada, “Raimundinho” ainda teria conseguido correr, mas foi alcançado e teve o rosto desfigurado com as agressões.

O suspeito terminou de matar a vítima no quintal de uma casa. Depois de constatar a morte de “Raimundinho”, “Riba” fugiu, mas teria sido alcançado e preso por uma guarnição da Polícia Militar. Ainda segundo as testemunhas, os dois sempre pescavam e consumiam bebida alcoólica juntos.

O corpo de “Raimundinho” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, para realização de perícia médica. Já “Riba” foi apresentado na 21ª Seccional Urbana. Ele segue preso, aguardando transferência para o Centro de Triagem Masculino de Marabá (CTMM), onde deverá esperar pelo julgamento do crime de homicídio doloso que cometeu.

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/17:49:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...