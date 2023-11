Policiais protestam em frente à sede da PF, em Brasília

Sindicatos de agentes, delegados e peritos convocaram os atos para pedir as melhorias salariais prometidas pelo governo

Policiais federais realizaram ato em frente à sede da corporação, em Brasília

Os sindicatos de agentes, peritos e delegados da PF (Polícia Federal) realizaram um protesto nesta 5ª feira (16.nov.2023) em frente à sede da corporação, em Brasília. As entidades reivindicam melhorias salariais preconizadas na transição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por conta de manifestações organizadas também em outros Estados, as atividades policiais foram prejudicadas, segundo o presidente da ADPF (Associação de Delegados da Polícia Federal), Luciano Leiro.

Fonte: Poder 360/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/15:33:45

