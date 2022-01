Prefeito cumpre decisão judicial, prorroga toque de recolher e suspende volta às aulas em Alta Floresta no Mato Grosso

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, assinou, hoje, um novo decreto estabelecendo medidas restritivas para conter o contágio da covid-19 no município. Uma das principais alterações é a prorrogação do toque de recolher, instituído no último dia 19.(Foto: Reprodução )

A restrição de circulação de pessoas entre 23 e 5h valia, inicialmente, por dez dias e, portanto, deveria perder o efeito a partir deste sábado. Agora, com o novo decreto, o toque de recolher continuará vigente até o dia 3 de fevereiro. (A informação é do Só Notícias)

O prefeito também decidiu suspender o retorno das aulas presenciais no âmbito da rede pública municipal e particular. Já as atividades comerciais poderão funcionar de segunda-feira a domingo, fora do horário do toque de recolher.

Ainda houve a suspensão das atividades de casas de shows, espetáculos, boates e congêneres. Música ao vivo em bares e restaurantes será permitida, desde que não haja cobrança de ingressos. Outra medida definida pelo decreto é a contratação de 15 leitos clínicos para tratamento de pacientes da covid por um período de 60 dias.

Com o decreto, Gamba cumpre a decisão proferida pela Justiça de Alta Floresta, que determinou o endurecimento das medidas restritivas para conter a covid-19. A ação foi movida pela Defensoria e Ministério Público do Estado (MPE), que citam a taxa de ocupação de leitos de 90% em Alta Floresta.

