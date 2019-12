Prefeitura de Novo Progresso anuncia atrações do Réveillon 2020

O Réveillon de Novo Progresso será palco, mais uma vez, de apresentações de artistas locais e nacional.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

A Prefeitura de Novo Progresso divulgou, nesta quinta-feira (26/12), as atrações musicais do Réveillon 2020, evento que tradicionalmente é realizado na Orla do Lago.

O Réveillon de Novo Progresso, mais uma vez, com apresentações de artistas locais e nacionais. Dentre as principais atrações, subirão ao palco:

Bandas Regionais & Dj Adilton Souza

Artista Nacional Wanderlei Andrade

Mais uma vez, o Réveillon de Novo Progresso também irá contar com um dos maiores shows pirotécnicos da região.

Além das atrações musicais, a Prefeitura de Novo Progresso também preparou a tradicional queima de fogos à meia-noite, que este ano vai ter duração de dez minutos.

Na orla do Lago, as comemorações começam às 20h ao som de Bandas Regionais (Nomes serem confirmados). Em seguida, quem agita o público é o Artista Nacional Wanderlei Andrade. Além das atrações musicais, a Prefeitura de Novo Progresso também preparou a tradicional queima de fogos à meia-noite, que este ano vai ter duração de dez minutos.

