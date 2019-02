Prefeitura de Sinop (MT) abre processo seletivo com 160 vagas para professores

Inscrições serão abertas a partir do dia 12 de novembro até o dia 20. Remuneração mensal será de R$ 2.907,90.

(Sinop — Foto: Prefeitura de Sinop) – A Prefeitura de Sinop, a 503 km de Cuiabá, deve abrir, a partir do dia 12 de novembro, o prazo de inscrição de um processo seletivo com 160 vagas para professores. De acordo com a prefeitura, a remuneração mensal será de R$ 2.907,90.

Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de novembro.

Segundo a prefeitura, são 160 vagas professores, em regime de 30 horas, para atendimento da rede municipal de ensino em caráter excepcional e por tempo determinado.

Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico que será disponibilizado no endereço eletrônico.

Do total de vagas, 14 são para pessoas com deficiência (PcD) e todas relativas aos portadores de diploma de graduação em pedagogia.

Vagas

O quadro de vagas está disposto da seguinte maneira: 129 vagas para portadores de diploma superior em licenciatura.

Esta mesma área de formação contempla 14 vagas para pessoas com deficiência; duas vagas para professor de história; cinco vagas para professor de letras; três vagas para professor de matemática; duas vagas para professor de geografia; uma vaga para professor de ciências e quatro vagas para professor de educação física.

Os candidatos serão selecionados mediante aplicação de provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, programadas para o dia 9 de dezembro.

A duração das avaliações será de três horas, tendo início às 8h e término às 11h.

O resultado do gabarito da prova escrita aplicada será divulgado no dia 10 de dezembro.

Fonte:G1 MT

