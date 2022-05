Prefeitura de Tucuruí decreta luto após morte de três pessoas da mesma família em naufrágio no Pará

(Foto:Reprodução) – Vítimas estavam em lancha com outras nove pessoas, que foram resgatadas com vida no domingo.

A Prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Pará, decretou nesta terça-feira (10) luto oficial de três dias após as mortes de três pessoas da mesma família morrerem em um naufrágio no domingo (8).

Elas estavam em uma lancha que virou no lago da usina hidrelétrica de Tucuruí. Nove pessoas fora resgatadas com vida pelos bombeiros, mas três se afogaram.

As vítimas são da mesma família:, segundo a prefeitura: José Agripino Gaia, Raimunda Cordeiro e Enzo Gabriel. As idades deles e o grau de parentesco não foi detalhado.

Segundo testemunhas, os ocupantes da lancha estavam sem salva-vidas. A Polícia Civil de Tururuí deve investigar o naufrágio.

