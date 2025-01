PRF flagra carro com passageiros sendo transportado em carroceria de caminhão.

Polícia Rodoviária Federal flagra caminhão transportando automóvel com passageiros na carroceria em Barra Mansa — Foto: Reprodução/Redes Sociais

No caminhão estavam o motorista e a esposa dele, proprietária do veículo transportado. Ao inspecionar o automóvel, os agentes encontraram dois adolescentes, filhos do casal.

Um carro com passageiros foi flagrado sendo transportado na carroceria de um caminhão no final da manhã deste sábado (11) em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu na Via Dutra, na altura do km 293, no distrito de Floriano, por volta das 11h45.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no caminhão estavam o motorista e a esposa dele, proprietária do automóvel transportado. Ao inspecionar o carro, os agentes encontraram dois adolescentes, filhos do casal.

Ainda de acordo com a PRF, a família mora em São José dos Campos e tinha ido para Campos dos Goytacazes (RJ) para a entrega de uma carga. A esposa e os filhos foram de carro acompanhando o caminhão.

“Ele não estava achando carga para poder voltar. E aí, para reduzir o custo, eles resolveram botar o carro na carroceria do caminhão para trazer, que aí só o caminhão que ira vir rodando, e não ia gastar combustível, por isso eles botaram os filhos lá dentro do carro”, explicou o Policial Rodoviário Federal, Carlos André Nogueira Fernandes.

A PRF informou ainda que o que levantou suspeita foi o fato das janelas do carro estarem um pouco abertas para a passagem de ar.

Diante das evidências, foi aplicada multa gravíssima por transportar passageiros no compartimento de carga no valor de R$ 293,47 e menos 7 pontos na CNH.

Como o transporte do carro estava sendo feito corretamente, o veículo continuou sendo levado na carroceria do caminhão, porém os adolescentes foram retirados do automóvel.

