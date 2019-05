Publicação: 141/2019 – ODIRLEI FERNANDES – ME (UNIÃO METAIS)

A empresa ODIRLEI FERNANDES – ME (UNIÃO METAIS) , com o CNPJ n° 12.081.930/0001-04, localizada na Rua Planalto, n° 927, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a LIO sob o protocolo 737/2019, para sua atividade.

