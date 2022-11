Publicação Nº 291/2022 – SILVEIRA & Bonfin Comércio, serviço, fabricação e importação Ltda

SILVEIRA & Bonfin Comércio, serviço, fabricação e importação Ltda , inscrita no CNPJ: 19.736.913/0001-07, situada na Avenida Orival Prazeres, n° 150 – bairro: Jardim Planalto, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – LO, com protocolo n° 1620/2022 para sua atividade.

You May Also Like