Ranking dos Políticos aponta os três melhores e os três piores deputados do Pará

(Foto>Reprodução) – O site Ranking dos Políticos divulgou a avaliação dos deputados federais do Pará, onde a bancada é composta por 17 parlamentares. Segundo o levantamento, os três deputados com menor pontuação são Antônio Doido (MDB), Elcione Barbalho (MDB) e Airton Faleiro (PT).

Antônio Doido (MDB), ex-candidato à prefeitura de Ananindeua, obteve 2,89 pontos, seguido por Elcione Barbalho (MDB), mãe do governador Helder Barbalho, com 3,46, e Airton Faleiro do PT com 4,35.

A classificação realizada pelo Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil e avalia o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como presença nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações em pautas importantes do Congresso.

Entre os melhores avaliados do Pará, estão Joaquim Passarinho (PL), que obteve 8,51 pontos, seguido de Júnior Ferrari (PSD), com 8,47, e Delegado Caveira (PL), que pontuou 8,46. Em quarto lugar, aparece Dra. Alessandra Haber (MDB), com 7,45 pontos.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com Portal Debate, com Jeso Carneiro e Estado do Pará On-line e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/06:41:43

