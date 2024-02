Remo e Paysandu empatam sem gols no Mangueirão

Nicolas passou em branco no clássico. Foto: Irene Almeida/Diário do Pará

No primeiro e possível único Re-Pa do ano, deu empate sem gols. Pode ter sido o derradeiro clássico de 2024 porque os rivais só voltam a ficar um diante do outro se ambos seguirem adiante no Campeonato Paraense ou se enfrentarem em fases mais adiantes da Copa Verde e da Copa do Brasil. Esse ano não haverá clássico no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os dois se mantêm na liderança do Parazão, agora sem o aproveitamento de 100%. As duas equipes voltam a campo neste meio de semana. O Paysandu recebe o Bragantino na quarta-feira, na Curuzu; já no dia seguinte o Clube do Remo volta a jogar no Baenão, dessa vez contra a Tuna Luso. As duas partidas estão marcadas para às 20 horas.

O clássico deste domingo foi dividido em duas partes. Antes da parada técnica no primeiro tempo, por volta dos 25 minutos, o Papão dava as cartas na partida, acuando o adversário e criando boas jogadas, todas desperdiçadas. No restante da primeira etapa e nos 45 minutos finais o clássico ficou equilibrado, inclusive nas chances criadas e no esperado desgaste físico nos instantes finais.

O Leão Azul até criou algumas chances muito boas, mas foi o time bicolor que desperdiçou a principal delas, numa boa troca de passes em que Nicolas chutou por cima, cara a cara com o goleiro, aos 39 minutos da etapa final.

PAYSANDU 0 X 0 REMO

Local: Mangueirão

Data: 04/02

Paysandu

Matheus Nogueira; Edilson (João Vieira), Wanderson, Lucas Gama e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares (Leandro Vilela), Biel (Robinho) e Bryan (Vinícius Leite); Nicolas e Jean e Dias. Técnico: Hélio dos Anjos

Remo

Marcelo Rangel; Vidal, Ligger, Reniê (Ícaro) e Raimar; Daniel (Renato Alves), Pavani (Jaderson) e Camilo; Echaporã (Kelvin), Ytalo e Marco Antônio (Paulinho Curuá). Técnico: Ricardo Catalá

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Cartões amarelos: Edilson (Paysandu); Ytalo e Daniel (Remo)

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...