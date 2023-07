Róger Guedes encerra jejum e Corinthians vence Atlético-MG no Mineirão

O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, Róger Guedes encerrou um jejum de sete jogos sem marcar e Renato Augusto voltou a entrar em campo depois de cerca de um mês.

Para a partida, Luxemburgo surpreendeu na escalação, com esquema de três zagueiros. O Corinthians mostrou solidez defensiva e foi eficiente para sair de Belo Horizonte com um triunfo.

Com esse resultado, o Corinthians chegou aos 15 pontos conquistados, na 14ª colocação do Brasileirão, se distanciando da zona de rebaixamento. Já o Atético-MG estacionou nos 20 pontos, na 11ª posição.

Agora, o Corinthians terá pela frente o Universitario-PER, na próxima terça-feira, pela ida do playoff da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Timão será contra o Bahia, no dia 23, fora de casa.

O primeiro tempo foi equilibrado no Mineirão. Empurrado pela sua torcida, o Atlético-MG trabalhou mais a posse e tentou empurrar o Timão, enquanto os visitantes buscaram jogadas em velocidade. Logo aos quatro minutos, o Galo quase abriu o placar com Edenilson, que aproveitou uma bola mal tirada por Gil e finalizou para fora.

O Corinthians respondeu no minuto 13, com Róger Guedes. O camisa 10 recebeu passe de Murillo e saiu na cara de Éverson, que fez grande defesa. A temperatura do jogo diminuiu, até Pavon passar pela marcação alvinegra no setor direito e finalizar para defesa de Cássio.

O gol do Corinthians saiu aos 39 minutos, com Guedes. O atacante recebeu passe de Yuri Alberto em contragolpe, tirou Maurício Lemos da jogada e finalizou no canto esquerdo do goleiro atleticano.

Na segunda etapa, o Atlético-MG intensificou sua pressão, com as entradas de Rubens, Pedrinho e Eduardo Vargas. O Corinthians, por sua vez, baixou ainda mais o bloco de marcação, apostando nos contragolpes. Aos 10 minutos, o Galo teve boa chance com o volante Battaglia, que finalizou para defesa difícil de Cássio.

O Galo seguiu dominando a posse, mas pouco criou contra um Timão bem fechado. Além da proteção defensiva dos visitantes, os jogadores atleticanos passaram a ficar nervosos, errando lances considerados “bobos”. Com a entrada de Renato Augusto, aos 20 minutos, o Corinthians passou a ter mais controle da posse, esfriando o ritmo dos mandantes.

Nos minutos finais, o Corinthians soube administrar a vantagem contra um Galo que em nenhum momento pareceu que empataria a partida.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/Pedro Souza)

