Saiba como conseguir vaga na rede de ensino estadual, após fim do prazo de pré-matrícula

Os novos estudantes que perderam o período de pré-matrícula na rede de ensino estadual, mas que ainda pretendem ingressar nas escolas públicas, ainda podem conseguir uma vaga, a partir desta segunda-feira (30).

O procedimento é realizado diretamente na secretaria da escola desejada, mas o estudante, ou o responsável, deve verificar no site da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) as unidades que ainda possuem vagas disponíveis.

De acordo com o sistema do órgão, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, cerca de 75 mil já foram preenchidas até o momento, em todas as regiões do Pará.

“O aluno novo, que perdeu esse prazo de pré-matrícula, ainda tem uma oportunidade para acessar uma vaga na rede estadual de ensino. Ele deve ir diretamente na escola e fazer essa matrícula, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem”, explicou a coordenadora de Matrícula Escolar da Seduc, Suely Dumont.

Dessa maneira, os estudantes que perderam o prazo podem acessar o site da Seduc pelo link, ou ainda ligar na Central de Atendimento, número 0800.280.0078, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, para verificar onde há vagas disponíveis.

Documentação

Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às seguintes documentações necessárias para matrícula:

original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG;

CPF;

comprovante de residência atual;

duas fotos 3×4 recentes;

carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos);

comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos);

inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

A Seduc pontuou que a renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.

Para aqueles que desejam mudar de escola, é necessário aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para solicitar a documentação que permite a transferência para outra unidade escolar.

Segundo informou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, a semana de planejamento nas escolas ocorrerá a partir de seis de fevereiro, e as aulas iniciarão no dia 13 do mesmo mês. (Com informações do g1 Pará — Belém).

