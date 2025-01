Saiba quem é o assessor parlamentar preso pela PF com R$1,1 milhão de empresa envolvida em licitações públicas em Belém

Foto deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), o assessor parlamentar preso estava lotado em seu gabinete desde abril de 2023, conforme o site da câmara dos deputados. — Foto: Câmara dos deputados.

O assessor foi preso pela PF na sexta-feira (17) , com R$1,1 milhão em espécie logo após o saque em um banco no bairro do Umarizal, centro de Belém.

O assessor parlamentar preso em flagrante pela Polícia Federal em Belém com R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo foi identificado como Jacob Serruya. A identidade do parlamentar foi confirmada pela Justiça Federal nesta terça-feira (21).

Serruya estava lotado no gabinete do deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), desde abril de 2023, conforme o site da câmara dos deputados.

O assessor foi preso pela PF na sexta-feira (17) , com R$1,1 milhão em espécie logo após o saque em um banco no bairro do Umarizal, centro de Belém. Além do assessor, o representante comercial Wandson de Paula Silva também foi preso na operação.

Segundo informações divulgadas pela Justiça Federal, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima informando que o saque seria retirado da conta de uma empresa e teria como finalidade o pagamento de propinas para servidores públicos.

Ainda segundo a polícia, Wandson teria recebido uma certa quantia de dinheiro e colocado em uma mochila preta em uma sala reservada dentro da agência bancária. Ele foi identificado nas imagens de segurança do banco.

Após o saque, Wandson teria se encontrado com Jacob Serruya e passado a mochila, que estava cheia de sacolas plásticas com dinheiro em espécie, principalmente notas de 200 reais. De acordo com a polícia, o valor total seria de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em um relatório divulgado pela Justiça Federal, a empresa no qual o saque teria sido retirado possui 34 atividades distintas, segundo o banco de dados oficiais. Um homem que seria o sócio da empresa e detentor de 100% do capital desde o dia 21 de agosto de 2023, foi registrado como empregado em uma rede de supermercados e recebia remuneração mensal de R$ 1.718,08. Essas informações levantaram a suspeita da polícia.

Além disso, a polícia também informou que teria sido constatada a participação da suposta empresa em cerca de 57 procedimentos licitatórios e destacou que somente em 2021, ela figurou como vencedora de lotes em 33 licitações municipais, conforme consta no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA). Dentre os recursos, a principal fonte é de origem federal, cujos valores negociados somam em torno de 24 milhões.

Jacob e Wandson foram presos em flagrante pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O procedimento de polícia judiciária foi homologado pela Justiça Federal. Durante a audiência de custódia eles foram soltos e vão responder o processo em liberdade.

O g1 entrou em contato com a Câmara dos Deputados e também com o deputado federal Antônio Doido e o partido MDB para mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta até a publicação a reportagem.

