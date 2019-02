Seca prolongada aumenta risco de queimadas e coloca moradores de Novo Progresso em alerta

“Número de ocorrências de queimadas em vegetação natural aumentou entre os meses de julho e agosto”.

Vivenciando o período de seca (Verão Amazônico), a cidade e região veem aumentar o risco de queimadas, o que tem preocupado grande parte dos produtores e também a sociedade. Segundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), no período de junho a novembro, grande parte do país é acometido por queimadas, que se estendem praticamente por todas as regiões, com maior ou menor intensidade.

Legislação

Colocar fogo em lixo e em terreno baldio é crime. As pessoas que forem pegas fazendo isso, podem receber multas , segundo a legislação do Município de Novo Progresso. Mesmo assim, com punição prevista em lei, a prática é comum. Nesta época do ano, de tempo seco, as queimadas são frequentes, ameaçando o meio ambiente e a vida dos moradores.

Cultura

Já faz parte da cultura do povo progressense colocar fogo em lixo e em entulhos e terrenos baldios. O que, na hora, pode parecer uma solução, depois, se apresenta como problema. Constantemente, o município não tem o Corpo de Bombeiros e sempre que isto acontece os caminhões pipas da prefeitura são chamados para conter chamas que fogem ao controle e ameaçam avançar na direção de casas. “Os órgãos de segurança alertam contra essa prática”, principalmente em terrenos baldios tomados por mato, oferecem risco para residências próximas, como foi o caso desta quinta-feira (03) no bairro Scremim.

Estiagem

Vivenciamos o período de estiagem muito longo (Verão Amazônico), caracterizado por incidência de ventos e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas. O fogo, que no passado era empregado para fins diversos na agropecuária, hoje é terminantemente proibido de forma irregular, o que significa que o proprietário rural só pode realizar queimadas com autorização do órgão ambiental competente.

Em Novo Progresso não existe “Corpo de Bombeiros” , caminhões tanques da prefeitura que são usados para apagar a poeira auxiliam quando podem, em alguns casos. Nesta quinta-feira(03) a cidade amanheceu tomada por fumaça logo cedo, por volta das 11h30mn um forte incêndio em uma pastagem próxima ao bairro Scremim levantou fogo, e tomou conta do local onde existe um conjunto de casas populares “Minha Casa Minha Vida” o incêndio foi controlado com ajuda da prefeitura, caminhões pipas foi até o local e populares se uniram para conter o incêndio, mesmo assim quase causou prejuízos, uma casa foi ameaçada pelo fogo.

Por conta disto, a ordem é ter cuidado. “É importante prevenir porque as queimadas fazem mal às pessoas, principalmente às que tem problemas respiratórios e trazem consigo o risco ambiental”.

A orientação do Jornal Folha do Progresso para produtores e população é não atirar cigarros ou fósforos nas estradas, não soltar rojões, evitar acender fogueiras, evitar fazer queimadas, ou quando necessário, no caso de produtores, solicitar autorização à SEMA/IBAMA e nunca fazer queimadas próximo a rede elétrica.

Para evitar incêndios nas propriedades rurais, é aconselhável procurar especialização, pessoas preparadas na falta do grupamento de bombeiros para obter orientação, se possível, que todas as pessoas envolvidas no trabalho na propriedade assistam as instruções dadas pelos profissionais. Media de segurança que o produtor rural deve tomar, para evitar prejuízos com as queimadas e para, conscientemente, ajudar na proteção ambiental”. É importante ressaltar também a importância da responsabilidade de cada produtor rural, individualmente, policiar sua propriedade e região -isto é vital.

MEDIDAS PREVENTIVAS

– Construir aceiros (barreiras que impedem a propagação das chamas). Pode ser feito em forma de vala ou limpeza do terreno, de modo a obstruir a passagem do fogo.

– Apagar com água restos de fogo em acampamentos, para evitar que o vento leve as brasas para a mata, causando incêndios.

– Não jogar pontas de cigarro acesas em estradas ou próximas a qualquer tipo de vegetação.

– Está proibido o uso de fogo em áreas de reservas ecológicas, preservação permanente e parques florestais.

– Em área com vegetação muito seca, “regar” ou molhar, não totalmente, mas em pontos estratégicos, visando prevenir ou ajudar a conter possível incêndio.

– Capinar, preventivamente, faixas de terra, deixando as totalmente limpas e usando-as para isolar outras áreas com perigo potencial de ocorrência de incêndios.

