Suspeito de atuar em organização criminosa no cargo de Conselheiro Geral é preso na Grande Belém — Foto: Divulgação

Homem estava em um condomínio quando foi surpreendido pela Polícia.

A Polícia Civil prendeu no início da manhã desta quinta-feira (17) o chefe de uma organização criminosa, em Marituba, região metropolitana de Belém, no Pará.

Segundo as investigações, o homem exercia o cargo de Conselheiro Geral e comandava crimes em diversos municípios do estado.

O suspeito estava em um condomínio quando foi surpreendido por agentes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC).

“As diligências que resultaram na prisão fazem parte de mais uma operação policial exitosa, voltada à identificação e prisão de faccionados ocupantes de cargos e funções de relevância na organização criminosa”, disse o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO.

A ação também contou com a apoio das equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

