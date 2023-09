Suspeitos de assaltar agência bancária são mortos após operação no PA

Armamento pesado encontrado com a quadrilha. – (Foto>Reprodução)

Foram apreendidas uma espingarda cartucheira calibre 16, uma espingarda cartucheira calibre 20, um fuzil AK 47, calibre 762 x 35, três fuzis calibre 556, sendo dois na plataforma M4 e um na plataforma AR 15, além de cem munições de calibre 556 e cem munições de calibre Ponto 352.Suspeitos de assaltar agência bancária são mortos após operação em Viseu, no PA.

Agência do bancária foi atacada na madrugada do dia 8 de setembro.

Polícia entra em confronto com um grupo suspeito de assalto a banco em Viseu

Três suspeitos de participar de um assalto a uma agência bancária, em Viseu, no nordeste do estado, foram mortos nesta segunda-feira (11), após uma operação das forças de segurança. Outros dois envolvidos conseguiram fugir.

Durante a ação foi recuperado R$ 70 mil em espécie, munições, explosivos, coletes balísticos, celulares, fuzis, armas de fabricação caseira, cartucheiras, lanternas e roupas camufladas.

As equipes iniciaram as buscas próximo ao ramal do Padre Josino, onde encontraram os suspeitos em uma área de mata. Houve troca de tiros e três deles vieram a óbito. Outros dois conseguiram fugir para a mata.

A agência bancária foi atacada na madrugada do dia 8 de setembro. Os criminosos invadiram a cidade e fizeram moradores reféns na modalidade conhecida como novo cangaço.

A polícia segue com as investigações para localizar os dois fugitivos e outros envolvidos no assalto ao banco.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/06:27:30

