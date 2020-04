TIM fecha parceria com Estácio para aulas on-line

A TIM acaba de fechar parceria com a Estácio para beneficiar os 570 mil alunos da instituição em tempos de distanciamento social. A operadora vai ofertar planos especiais com 4.5G para conectar os alunos de todas as modalidades – a distância e presencial, que passaram a ter aulas ao vivo pela internet-, unindo virtualmente professores e estudantes com as novas ferramentas digitais.

“Ficamos felizes em poder contribuir com a Estácio nesse momento do País. A parceria vai propiciar o uso da nossa tecnologia a favor do ensino digital, permitindo que os alunos acompanhem suas aulas com interação e com a comodidade e qualidade da nossa rede móvel”, explica Paulo Humberto Gouvêa, Diretor Corporate Solutions da TIM Brasil.

“Acreditamos que o papel da universidade vai além da manutenção das aulas. Queremos facilitar ao máximo a vida dos nossos alunos, sabemos das grandes dificuldades enfrentadas diariamente por eles e vamos ajudá-los a passar por este período e conquistar o sonho do ensino superior”, afirma Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

As ofertas, válidas para novos e antigos estudantes, foram feitas sob medida para a instituição e terão até 9GB de internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora, além de Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram grátis, durante três meses.

Fonte: Três Comunicação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...