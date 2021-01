Tragédia: menino de 13 anos morre em brinquedo de parque de diversões

Segundo o dono do local, os brinquedos ainda estavam sendo testados – (Foto:Reprodução)

Um menino de 13 anos morreu após receber uma descarga elétrica em um brinquedo de um parque de diversões na tarde de sábado, 9, por volta das 15h30 em Balneário Camboriú, Santa Catarina. As informações são do portal Camboriú News.

O tio da vítima acionou a Polícia Militar, após o incidente, e relatou que o sobrinho brincava em no parque com outras crianças, quando foi chamado ao saber que o sobrinho havia caído e desmaiado.

Quando o tio chegou, o garoto estava no chão e o SAMU já havia sido acionado por populares que tentavam ajudar. A equipe de resgate levou o menino ao hospital de Camboriú, onde foi confirmada a morte.

O proprietário do parque, onde ocorreu a tragédia, relatou à PM que testava alguns brinquedos que estavam há 9 meses sem funcionar. No momento, segundo ele, não havia ninguém no local, mas, ao começar os testes, as crianças começaram a aparecer. O homem teria pedido aos pequenos para se afastarem, mas, quando percebeu, o adolescente encostou no brinquedo e caiu. O dono ainda puxou a vítima para longe do objeto.

O tio do menino e o proprietário foram à delegacia prestar depoimento.

Por:Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...