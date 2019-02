Trecho de rodovia ‘desaba’ após fortes chuvas e uma pessoa é encontrada morta

Após as fortes chuvas que castigaram a região nordeste do Pará, em especial a região metropolitana de Belém na última segunda-feira (07), um trecho da rodovia PA-242, que liga os municípios de Castanhal e Santo Antônio do Tauá, desabou.

Ainda durante a noite, um carro caiu na cratera e teve que ser retirado por um guincho. O motorista do carro passa bem.

Já na manhã de hoje um corpo foi encontrado na cratera. Suspeita-se de que um motociclista teria passado pelo local durante a madrugada, não teria visto a cratera, devido a falta de iluminação, e caído e morrido afogado no local. O acidente teria sido provocado pela ausência de sinalização no trecho.

NOTA

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que teria determinado a imediata reconstrução da obra à empresa responsável pelos serviços na via.

Fonte: DOL/Com informações de Tiago Silva

