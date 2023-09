Vaca é encontrada no telhado após ciclone no RS; VÍDEO

( Foto: Divulgação) – Segundo informações das autoridades, apenas em Estrela, mais de 30 mil aves e 40 bois e vacas perderam suas vidas devido às enchentes.

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi assolado por fortes chuvas e enchentes que deixaram um rastro de destruição em várias cidades. Entre as imagens impressionantes que surgiram durante essa tragédia, uma delas se destacou: uma vaca encontrada no telhado de uma casa em Estrela, município localizado no Vale do Taquari.

Vaca é encontrada no telhado após ciclone no RS-De acordo com as autoridades, o animal foi levado à força pela água e desapareceu. Um vídeo emocionante mostra a vaca caminhando pelo telhado, respondendo ao chamado do dono, que a chama de “Mimosa”. Logo após a gravação, uma parte do telhado se rompeu e o animal caiu, mas não se machucou. O resgate da vaca se tornou uma operação delicada devido à presença de árvores ao redor, o que dificultou a aproximação do Corpo de Bombeiros. No entanto, apesar das dificuldades, as autoridades municipais informaram que resgataram o animal com sucesso, e que, felizmente, ele estava em bom estado de saúde após o incidente.

Outros animais afetados O desastre das enchentes não se limita à vaca no telhado. Segundo informações da Prefeitura, apenas em Estrela, mais de 30 mil aves e 40 bois e vacas perderam suas vidas devido às enchentes. Além disso, a correnteza do rio Taquari, que transbordou devido às chuvas, levou outros animais desaparecidos.

Em Muçum, uma ovelha ficou envolvida nas concentrações elétricas da cidade após a passagem do ciclone, sendo encontrada morta após a baixa do nível da água.

No total, o ciclone deixou 43 pessoas mortas no Rio Grande do Sul e na cidade de Santa Catarina, colocando inúmeras comunidades em estado de emergência. A região agora enfrenta o desafio de se recuperar dessas calamidades, enquanto centenas de pessoas permanecem desabrigadas.

