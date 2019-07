Veículo de transporte escolar pega fogo na estrada de Assentamento em Novo Progresso

(Foto:Reprodução WhatsApp) – Uma Kombi responsável por fazer o transporte escolar na região do Assentamento Terra Nossa, pegou fogo no final da manhã de hoje (29), na estrada de acesso ao assentamento. Segundo uma professora no veiculo estava só o motorista que não se feriu.

O motorista saiu rapidamente da Kombi e não se feriu.

O motorista estava indo buscar as crianças e realizar o transporte escolar dos estudantes.

A secretaria de Educação confirmou ao Jornal Folha do Progresso que recebeu áudio de uma professora da comunidade que o veiculo queimou.

“Recebemos um áudio agora a pouco da professora responsável pela escola. Mas ela disse q o Motorista não foi na escola pra conversar com ela. Estamos tentando contato com a empresa, mas não consegui falar com ninguém ainda

Na secretaria não recebemos reclamações este ano sobre as condições do transporte. O ano passado tivemos o relato de alguns pais, notificados a empresa e o problema foi solucionado, informou.

O condutor da van saiu rapidamente e não se feriu. Ainda segundo a secretária, a van pertence a uma empresa terceirizada, contratada para transportar os alunos da zona rural para uma escola do município. As causas do incidente serão investigadas.

A Prefeitura de Novo Progresso está providenciando um outro automóvel para transportar os alunos, para que eles não faltem nenhum dia de aula.

As causas que ocasionou o incêndio vão ser apuradas.

