Vídeo -Moradora denuncia vandalismo com usuários de narguilés em arvore protegida em Novo Progresso-PA

Vandalismo de jovens, deixa imagem ruim para moradores que preservam uma arvore nativa na Avenida Brasil em Novo Progresso (Foto: Jornal Folha do Progresso)

Moradora denuncia vandalismo com usuários de narguiles.

“Lixo para todo lado em Novo Progresso-PA”

Não é de hoje que a vizinhança do Bairro Rui Pires de Lima, na avenida Brasil convive com as dezenas de jovens e adolescentes que vão ao local onde preservam uma arvore, em busca de diversão, mas que sempre acabam extrapolando com abusos de sujeiras, jogando lixo ao uso de som alto, bebidas e o tal de Narguilé, tão em moda entre jovens e adolescentes. Na noite desde domingo,1 de outubro de 2023, o local onde tem uma bela arvore (PROTEGIDA) que a muito tempo embeleza avenida, foi alvo destes infratores que deixaram o verdadeiro lixão, com garrafas pet, vidros, sacolas etc.

A moradora gravou um vídeo e divulgou nas redes pedindo providencias para as autoridades, para que a policia possa ter um patrulhamento ostensivo no local com a intenção de coibir os abusos praticados pelos infratores. (assista abaixo)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/ 05:58:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.co

Curtir isso: Curtir Carregando...