VÍDEO: Peão é arremessado e pisoteado por touro em MG

Ele caiu no chão já desmaiado e foi pisoteado pelo animal (Foto: Reprodução/CNN BRASIL)

Segundo a assessoria do sindicato rural, o homem passa bem e está em casa sem nenhum ferimento.

Um peão desmaiou após ser arremessado pelo touro durante montaria no rodeio da Fenamilho 2024, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). Nas imagens registradas no domingo (02/06), é possível ver o momento em que o homem é lançado para o alto e o touro o atinge na cabeça.

Ele caiu no chão já desmaiado e foi pisoteado pelo animal. Salva-vidas que estavam no local tentaram conter o animal e salvar o peão.

Segundo a assessoria do sindicato rural, o homem passa bem e está em casa sem nenhum ferimento.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM

Fonte: CNN BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/22:38:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...