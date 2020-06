Avião cai em plantação de milho em Mato Grosso e dois pilotos morrem

O destino da aeronave era a cidade de Goiânia, em Goiás. Aeronave decolou de uma pista particular da fazenda e caiu logo em seguida.

Dois pilotos morreram neste domingo (14) após a queda de um avião de pequeno porte em uma plantação de milho em uma fazenda em Tangará da Serra — Foto: Diário da Serra

A aeronave prefixo PT-MBV, motor turboélice modelo Xingú, estava com dois pilotos. Os dois morreram no local.

O destino da aeronave era a cidade de Goiânia, em Goiás.

O avião decolou de uma pista particular da fazenda e caiu logo em seguida.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), realizarão a coleta de dados para investigar o acidente.

Por Eduardo Kotaki, TV Centro América

14/06/2020 17h12

