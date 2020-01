Bandidos armados com fuzis tentam assaltar carro-forte na rod. BR-010, no PA

O motorista conseguiu seguir até um posto da PRF e ninguém ficou ferido.(Foto:Reprodução G1)

Grupo armado com fuzis tenta assaltar carro-forte na BR-010, no Pará

Bandidos tentaram assaltar um carro-forte na rodovia BR-010, entre os municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, no sudeste do Pará, nesta segunda (6).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu no fim da tarde, quando homens armados com fuzis chegaram em dois veículos e atiraram contra o carro-forte.

Mesmo com os disparos, o motorista conseguiu seguir até um posto da Polícia Rodoviária. Ninguém ficou ferido.

Por G1 PA — Belém

06/01/2020 20h09

