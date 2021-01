Boi gordo tem valorização superior a 35% no início de 2021

Segundo analista, a alta nos preços deve continuar diante da pouca oferta de animais no mercado, que deve ser maior em fevereiro (Foto:Reprodução internet)

A cotação do boi gordo em janeiro deste ano registra alta superior a 35% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Scot Consultoria. Já a cotação de bovinos para reposição de rebanhos registrou alta de 64,5%, na média de machos e fêmeas. Na comparação com dezembro de 2020, a alta nos preços é de 1%.

“Temos poucos pecuaristas atuando neste momento. Com pouca oferta, o preço seguirá subindo. A oferta deve melhorar a partir desse mês, o que deve trazer algum equilíbrio aos preços. No entanto, a firmeza nas cotações deve seguir neste ano e até mesmo em 2021”, avalia Alcides Torres, diretor da Scot Consultoria.

Sobre a alta nos preços da arroba, que chegaram a superar a marca de R$ 300 no ano passado, Torres diz que é difícil fazer projeções nesse sentido e que o dinamismo do mercado é quem vai dizer para onde vão os preços. “A exportação de carne bovina deve continuar forte em 2020, mas o consumo interno preocupa, uma vez que ele absorve 70% da produção”, diz.

Em 08 de janeiro de 2021 às 13h52

Por Canal Rural

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...