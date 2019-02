Carro japonês pretende evitar arranhões e amassados

Lataria do Flesby II é coberta por borracha macia de última geração

Um carro conceito equipado com airbags externos para proteger contra colisões menores está impressionando visitantes do Salão de Tóquio. A lataria do ultracompacto Flesby II é coberta por uma borracha macia de última geração que pode absorver o impacto de uma colisão.

“Colocamos airbags, que são empregados principalmente no interior do carro, no exterior, como sua capota ou para-choques, para proteger todo o corpo”, disse Takashi Ishikawa, diretor da Toyoda Gosei.

A fabricante de peças automotivas de borracha e plástico Toyoda Gosei surgiu com a ideia do carro conceito em 2013. A empresa disse em seu site que a borracha é capaz de se mover com energia elétrica e mudar a forma do carro. As luzes LED projetadas na borracha também permitem que o motorista se comunique com pedestres e outros veículos, disse a empresa. “Em caso de contato com um pedestre, o corpo macio tem uma função de segurança para absorver o impacto”, afirmou a empresa.

