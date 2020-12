Casal é preso com 15 kg de maconha durante fiscalização da Policia Militar

Casal estava em um ônibus de passageiro que tinha destino a cidade de Itaituba no Pará. (Foto:Divulgação PM)

A Polícia Militar do posto fiscal do Cachimbo em Novo Progresso, prendeu um casal em flagrante com aproximadamente 15 kg de maconha durante abordagem na BR-163, 163, posto fiscal do Cachimbo, parada obrigatório para ônibus com passageiros e cargas.

A apreensão aconteceu por volta das 00h10mn deste sábado (05), pela guarnição composta pelos Militares, Sargento Oliveira, Verenildo e Cabo Ronaldo, em inspeção no ônibus da empresa Expresso Satélite Norte LTDA. De acordo com a Policia Militar, a droga estava na mala do casal, em um ônibus com destino a Itaituba (PA).

Ainda segunda a PM , em inspeção no ônibus da empresa Expresso Satélite Norte LTDA, linha Goiás/Santarém nas bagagens um casal que viajavam nas poltronas 39 e 40 apresentaram atitude suspeita ao se desfazerem dos tíquetes de identificação de bagagem, atitude percebida pela guarnição que em ato continuo localizou 01 mochila e 01 bolsa pertencente ao casal onde no interior foram localizados e apreendidos aproximadamente 15 kg de substância entorpecente analoga a maconha (peso a confirmar na UIPP) . O casal foi identificado por Welisson da Silva, RG 2165805-6/MT, residente na Rua Projetada 4, quadra 7, lote 2, Sinop/MT e Alissuane Kemule dos Santos Melo, RG 2908141-6/MT, residente na Rua Caissara, Travessa 4, n° 43, bairro Aeroporto, Peixoto de Azevedo/MT. A bagagem e o entorpecente pertencente ao casal seguiam para a cidade de Itaituba no Pará. Diante da materialidade e da autoria comprovada foram dados voz de prisão aos acusados. A ocorrência será registrada na UIPP n° 480 Unidade de Castelo de Sonhos para o devido processo legal.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Jornal Folha do Progresso com informações Tenente Cruz

