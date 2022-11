Casimiro flagra Eduardo Bolsonaro na Copa e cena revolta até bolsonaristas -(Foto© YouTube/CazéTV)

O deputado Eduardo Bolsonaro e sua esposa foram flagrados pelo canal do streamer Casimiro Miguel curtindo o jogo da seleção brasileira contra a Suíça nesta segunda (28/11) no Catar. Durante o intervalo do jogo, Casimiro destacou o movimento em torno de um homem fantasiado, e imediatamente Eduardo apareceu para abraçar a pessoa e posar para fotos com alguns dos admiradores que vaiaram Gilberto Gil quatro dias antes.

O flagra da CazéTV repercutiu forte nas redes sociais, porque o político não divulgou que iria curtir a Copa do Mundo enquanto bolsonaristas tomam chuva acampados em quartéis, convocados a participar de atos antidemocráticos para manter o pai do deputado na presidência de forma ilegal.

Outros bolsonaristas famosos também estão aproveitando o período dos feriados e jogos deste mês de novembro bem longe dos acampamentos alagados, casos de militantes de Miami e do pastor Silas Malafaia, que disse que o país “vai pegar fogo”, antes de ir relaxar num resort paradisíaco de Pernambuco.

O caso de Eduardo Bolsonaro, porém, tornou-se rapidamente o mais emblemático, porque a esposa dele, Heloisa Bolsonaro, fez até Stories da Copa.

O também deputado federal Alexandre Frota publicou no Twitter um trecho da live de Casimiro com o flagra. “Enquanto os Patriotas Bolsonaristas estão na chuva, no frio, no calor, com fome, chorando e gritando, Edu Bolsonaro está no Catar se divertindo na Copa. Ele está muito preocupado com as urnas”, escreveu ao lado do vídeo.

Logo em seguida, ele debochou dos que se autointitulam “patriotas” e defendem “intervenção militar” a favor de Bolsonaro, postando um foto de Eduardo feliz na Copa, ao lado de uma “patriota” chorosa em protesto golpista, acrescentando “Rsrsrs” e um emoji da expressão de chorar de rir.

Danilo Genitili foi além. Junto de outra comparação de imagens, referiu-se a Eduardo como “vagabundo” e apontou que o parlamentar provavelmente viajou para prestigiar a Copa com dinheiro público. Ele ainda criticou o 03 por ir se divertir após mandar “os tontos” enfrentarem situações adversas para protestar contra a vitória de Lula nas eleições presidenciais.

“Muito bonito hein Eduardo Bolsonaro, mandando os tontos que acreditam em fakes no WhatsApp tomar chuva e cagar em banheiro químico na frente do quartel, enquanto você usa o meu dinheiro e o dinheiro deles para curtir a Copa no bem bom. Vagabundo. Espero um dia ver você pagar por isso”, escreveu.

Mas o mais impressionante foram as reações dos próprios bolsonaristas, percebendo-se usados. Veja abaixo a repercussão da viagem do deputado.

Enquanto os Patriotas Bolsonaristas estão na chuva no Frio,no calor com fome,chorando e gritando, Edu Bolsonaro está no Qatar se divertindo na Copa.Ele está muito preocupado com as urnas rsrs 🇧🇷💯👏vai gado . pic.twitter.com/MHR2LQwWbi — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 28, 2022

Malafaia disse que está muito preocupado, e que o Brasil vai pegar fogo,só depois que ele voltar do Resort 7 estrelas e o Edu do Qatar . pic.twitter.com/JpXXvzBQbD — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 28, 2022

Curtir isso: Curtir Carregando...