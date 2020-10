Cuiabá e Juventude empatam em jogo movimentado em Caxias do Sul

Cuiabá e Juventude empataram, há pouco, em uma partida movimentada disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Apesar de diversas chances para ambos os lados, o jogo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou 1 a 1.

Com o resultado, o Cuiabá segue líder e, de quebra, tira pontos importantes do Juventude, rival direto na briga pelo acesso. Agora, o Dourado tem 29 pontos, enquanto que a equipe gaúcha, 3ª colocada, soma 23.

O Cuiabá volta a campo na próxima sexta-feira (9), contra a Ponte Preta. O duelo será na Arena Pantanal. Já o Juventude encara o Brasil de Pelotas no sábado (10), em partida que será disputada no Alfredo Jaconi.

O jogo – A primeira ação ofensiva do jogo foi do Juventude. A equipe gaúcha, aos 12, atacou com Renato Cajá, que arriscou chute da intermediária e viu João Carlos defender. Aos 19, Dalberto colocou Wagner na cara do gol. O meia, porém, não dominou e acabou errando a finalização, mandando por cima do gol.

Já o Cuiabá chegou com mais perigo aos 22, quando Ferrugem arriscou de fora da área e mandou para fora. Logo na sequência, aos 24, o Dourado abriu o placar com Elton. O atacante se livrou da marcação e aproveitou a bola cruzada por Yago para fazer o primeiro gol do jogo.

O Juventude tentou reagir. Aos 28, Breno recebeu na entrada da área e mandou um foguete. João Carlos fez grande defesa e evitou o gol. Aos 31, nova chance para os donos da casa. Cajá alçou bola na área, a bola sobrou para Bareiro, que ajeitou para Wagner. O meia chutou, a bola desviou na zaga e saiu pela linha de fundo.

Aos 36, Anderson Conceição evitou o empate do Juventude. Cajá cruzou na área e Wagner se preparava para tocar para o gol, quando o zagueiro do Dourado se antecipou.

Aos 39, o próprio marcador foi ao ataque e, por pouco, não anotou o segundo da equipe mato-grossense. Elvis cobrou falta, Everton Sena cabeceou para o meio e a bola sobrou para Anderson. O zagueiro dominou, bateu forte e viu a bola explodir no travessão.

A equipe de Caxias foi para o intervalo atrás no placar, mas com domínio em posse de bola e finalizações. E precisou de poucos minutos no segundo tempo para deixar tudo igual. Logo aos 5, Wagner cruzou e Breno, livre, empatou o jogo. Os gaúchos seguiram pressionado e, aos 13, Helder tentou uma bicicleta e quase virou o placar. Menos de um minuto depois, Wagner aproveitou cruzamento e cabeceou no cantinho. João pulou e evitou o gol do Juventude.

A pressão continuou nos minutos seguintes. Aos 16, Dalberto tentou por cobertura e a bola acabou batendo no travessão. Aos 22, João Carlos defendeu chute de Breno Lopes. O Cuiabá, por outro lado, conseguiu levar perigo aos 26. Elton aproveitou falha da zaga e tocou para Felipe Marques. Na hora da finalização, o atacante acabou desarmado por Bareiro.

Aos 30, o Juventude voltou a ameaçar, com Breno Lopes. O atacante arriscou da entrada da área e João Carlos fez bonita defesa. O Cuiabá respondeu com Felipe Marques, aos 31. O atacante ganhou da zaga e tocou na saída do goleiro Carné, quase ampliando o placar.

O Dourado ainda teve uma nova oportunidade, aos 44. Marcelo Carné saiu da área, colocou a mão na bola e acabou recebendo cartão amarelo. Na cobrança da falta, Elvis acertou o ângulo, mas o goleiro do Juventude foi buscar.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

