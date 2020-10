TIM anuncia o primeiro Marketplace com soluções IoT do Brasil

Operadora passa a ofertar num só lugar soluções que unem IoT, conectividade 4G e parcerias inovadoras para o mercado corporativo

Contando com a maior rede de Internet das Coisas e 4G do País, a TIM inova mais uma vez ao lançar o primeiro Marketplace IoT do Brasil (marketplaceiot.tim.com.br). A companhia passa a ser a primeira operadora a disponibilizar para o mercado corporativo num espaço único seu portfólio de ofertas de soluções de internet das coisas que complementam os serviços de conectividade voltados para as verticais Indústria 4.0, Agronegócio, Cidades Inteligentes e Utilities.

“Nosso objetivo com a novidade é incentivar o crescimento do novo mercado de IoT no Brasil, agregando valor à conectividade. Queremos continuar criando soluções no mercado apoiados por diferentes parceiros e hubs de inovação, habilitando a jornada digital dos nossos clientes corporativos. E tudo isso com a qualidade e disponibilidade da maior cobertura 4G do país e da tecnologia NB-IoT (Narrow Band IoT), plataforma de Internet das Coisas, presente em mais de 3.400 cidades no Brasil”, explica Paulo Humberto Gouvea, Head de Soluções Corporativas da TIM Brasil.

No Marketplace IoT, a TIM apresenta soluções completas, que ajudam também os clientes corporativos a reinventarem seus negócios, indo além da conectividade de voz e dados. Seja para o agronegócio, na qual a operadora é líder no mercado, que pode conectar escritórios, fazendas, máquinas, otimizar a gestão de equipe, monitorar lavouras e acompanhar, em tempo real, o transporte de mercadorias tanto para centros de distribuição quanto para o cliente final; para Cidades Inteligentes, com ferramentas de distanciamento seguro e gestão de projetos em iluminação; para a Indústria 4.0, com redes privadas, que oferecem maior cobertura, com segurança, estabilidade e escala; e para Utilities, com a oferta de integração de plataforma para medição inteligente de consumo e leitura de energia para todos os segmentos.

Com um ecossistema de parceiros que inclui Agrosmart, Seal Telecom, Squadra, Nokia, Prime Systems, Engineering, Maxtrack, M2M Telemetria e Tractian, o Marketplace IoT TIM é um reflexo da importância que Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Parcerias têm para a operadora. O programa Open Innovation, realizado com empresas de inovação, tecnologia, startups e instituições de pesquisa, integra Hubs de inovação e Centros de Pesquisa e Desenvolvimento pelo país em busca de novos produtos e desenvolvimento de soluções. Empresas interessadas em tornar-se parceiros e oferecer soluções inteligentes no Marketplace IoT TIM podem cadastrar-se no site, no link Seja Parceiro.

O Marketplace IoT TIM foi desenvolvido em parceria com a Nokia, com suporte de tecnologia da empresa Squadra.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades em outubro.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

