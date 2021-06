Datena detona gestão de Bolsonaro na pandemia: ‘Babacas e vigaristas’

Ele fez um profundo desabafo ao citar mortos pela covid-19 – (Foto:Reprodução/Internet)

José Luiz Datena soltou o verbo no “Brasil Urgente” da última terça-feira (8). Ao falar do número de mortos por covid-19 em São Paulo e citar o estado de saúde do filho, internado no Hospital Sírio Libanês com a doença, ele detonou o governo de Jair Bolsonaro pelo descaso com a pandemia. “Políticos não passam de babacas, não passam de vigaristas”, enfatizou.

“Meu coração com seis stents chega a doer. Gente que não pode ter a mesma assistência que meu filho está tendo agora. ‘Ah, mas o SUS é muito bom’. Seria melhor ainda se tempos atrás tivessem investido no SUS. Antes da pandemia a gente falava de falta de leitos no SUS, de gente morrendo porque não tinha médico nem enfermeiro”, reclamou.

Ele ainda compartilhou o desejo de que seu filho, José Luiz Datena Júnior, se recupere logo. “Eu tenho o meu filho sendo bem assistido. Espero que Deus e os médicos salvem o meu filho. Em nome desses 17 milhões que estão esperando uma chance de sobreviver, dos quase 500 mil mortos no Brasil”, concluiu.

Por:Redação Integrada, com informações do Notícias da TV

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...