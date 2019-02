Diretor e servidor de presídio no Pará são presos por suspeita de facilitar fuga de detento

Susipe informou que os servidores foram autuados em flagrante no último sábado (5), após a fuga de um preso que iria para uma audiência em Tucuruí.

O Tenente Coronel Márcio Rayol, diretor do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), foi preso juntamente com o agente prisional Cleber Moreira da Costa. Os dois são suspeito de facilitar a fuga de uma dentento da unidade que fica em no complexo prisional de Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que os servidores foram autuados em flagrante no último sábado (5), após a fuga de um preso que iria para uma audiência em Tucuruí.

Os dois servidores já foram afastados de suas funções, serão exonerados e responderão a processos na esfera criminal e administrativa.

De acordo com a Susipe, um inquérito policial foi aberto para investigar as circunstâncias do ocorrido. A Corregedoria Geral Penitenciária também abriu uma sindicância administrativa para apurar o fato.

Fonte: G1 PA, Belém (Foto:Oswaldo Forte/O Liberal)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...