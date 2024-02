Dupla é morta a tiros durante intervenção policial em Santa Maria do Pará

(Imagem meramente ilustrativa / Ilustração | Deposit Photos)- O caso ocorreu na noite de quarta-feira (14). Os dois homens são suspeitos de estarem envolvidos em furtos de motos que estavam ocorrendo na região.

Dois homens, ainda não identificados, morreram na noite de quarta-feira (14) durante uma intervenção policial no município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações policiais, a dupla é suspeita de estar envolvida em uma série de furtos e roubos a veículos na cidade. A Polícia Militar realizava diligências pela região quando foi informada sobre a ação dos suspeitos.

Segundo a PM, por volta de 18h, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no Ramal Santo Antônio. Nos relatos, quatro homens, em duas motocicletas, haviam roubado a moto de uma pessoa, que imediatamente procurou a polícia. Os agentes chegaram ao local e perseguiram os suspeitos. Em certo momento, uma das motocicletas utilizadas pelos suspeitos apresentou problema e eles a abandonaram em via pública, seguindo em fuga com o restante dos suspeitos.Os suspeitos seguiram sentido Vila Anapolina e quando chegaram à Vila São João da Mata abordaram uma mulher e roubaram a moto que ela estava. Quando chegaram nas proximidades da BR-010, os agentes alcançaram os suspeitos e deram ordem de parada. Um dos homens fez um disparo de arma de fogo contra os PMs e, na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos.

Todos os envolvidos largaram as motocicletas e correram para uma área de mata. Os que foram atingidos pelos disparos caíram no chão e foram socorridos e encaminhados até uma unidade hospitalar. Apesar de receberem atendimento médico, não resistiram e morreram. Os demais suspeitos ainda não foram encontrados. Os policiais informaram que os suspeitos estavam realizando vários assaltos na área e a PM e PC investigavam os crimes. Os veículos roubados, assim como os que eram usados pelos suspeitos, foram recuperados. Uma arma de fogo também foi apreendida.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/10:45:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...