Eduardo Costa fala sobre ex-namoradas famosas e faz revelação – Veja!

Na tarde desta terça-feira (15), Eduardo Costa participou do ‘Fofocalizando’, do SBT. Em uma entrevista ao vivo, com Leo Dias, direto de sua casa em Minas Gerais.

O sertanejo lançou seu clipe ‘Olha ela Aí’ e exibiu pela primeira vez na atração. O cantor fez algumas revelações durante a sua participação e não fugiu de nenhuma pergunta, entre elas, ele comentou sobre as ex-namoradas famosas.

Sobre Helen Ganzarolli: “Um relacionamento que me traz mais boas lembranças. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida“. Mas confessou que o relacionamento chegou ao fim, poque ele pisou na bola. Ele ainda fez uma revelação, que se fosse hoje, estaria casado com ela. O namoro foi entre 2012 e 1013.

Questionado se ele teve uma namorada russa que era brava, Eduardo confessou: “Ela era brava mesmo. Quando ela ficava brava, falava tudo em russo“, contou ele sobre Lola Melnick.

Ao vivo, o sertanejo mandou um beijo para sua ex, a modelo Victória Villarim, que está fazendo aniversário hoje. O cantor que teve seu nome envolvido em uma polêmica com a morena, parece ter deixado as desavenças para trás.

Ele disse que não tem problema algum em falar sobre seus antigos relacionamentos.

Twitter bombou

No Twitter, o cantor também foi responsável por deixar o programa do SBT em primeiro lugar como um dos assuntos mais comentados. Além do Ibope, que segundo informações chegou empatar com a Globo, com 8 pontos em São Paulo.

