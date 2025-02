Embarcação naufraga com condutor e 18 passageiros a bordo em Búzios

Fotos com pedido de ajuda para passageiros de lancha que naufragou em Búzios — Foto: Cedido por Folha de Búzios

Todos foram resgatados com vida, segundo a Marinha do Brasil. Uma idosa foi encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse pelo Corpo de Bombeiros.

Uma embarcação naufragou com o condutor e 18 passageiros a bordo em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, mas todos foram resgatados com vida por outras embarcações. Um vídeo mostra os passageiros na água esperando por socorro. Depois, em outro vídeo, todos já estão a salvo. Veja o vídeo acima. Fotos com pedido de ajuda também foram postadas nas redes sociais.

O caso ocorreu próximo à Praia da Rasa. De acordo com a Marinha do Brasil, assim que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) tomou conhecimento do caso, na tarde de sábado (1º), enviou uma equipe de Inspeção Naval ao local para prestar apoio e apurar as informações.

Ao chegar no ponto do naufrágio, constatou que o resgate já havia ocorrido e que todos estavam sem ferimentos. Apenas uma idosa de 67 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse pelo Corpo de Bombeiros.

“A DelCFrio destaca que a embarcação estava com a documentação em dia, o condutor era habilitado e não houve registro de poluição hídrica. Ainda assim, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades”, disse o órgão.

Em casos de emergências marítimas e fluviais, a Marinha disponibiliza o telefone 185 (emergências), além do (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias).

Fonte: Por Ariane Marques, Caio Álex, g1 — Região dos Lagos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:18:06

