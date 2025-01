Eventos para a posse de Trump têm início neste sábado com show de fogos de artifício em campo de golfe

(Foto: Getty Images) – Haverá pelo menos 18 festas de gala relacionadas à posse em Washington entre este fim de semana e a segunda-feira, 20

Começa neste sábado, 18, o primeiro dia de eventos programados para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicao fará o juramento para o cargo na segunda-feira, 20, às 14h (horário de Brasília) diante do Capitólio dos EUA.

Ao todo, são quatro dias de festa que vão marcar a posse do novo presidente americano. A programação começa neste sábado, 18, com uma visita de Trump ao seu campo de golfe na Virgínia, onde ocorrerá uma cerimônia seguida de um show de fogos de artifício.

Ainda neste sábado, o presidente eleito e seu vice, J.D. Vance, irão recepcionar integrantes do novo governo em um jantar de boas-vindas. Haverá pelo menos 18 festas de gala relacionadas à posse em Washington entre este fim de semana e a segunda-feira, 20.

Cronograma da posse

Sábado, 18 de janeiro

Recepção e fogos de artifício no clube de golfe de Trump na Virgínia;

Recepção do Gabinete presidencial e jantar do vice-presidente.

Domingo, 19 de janeiro

Cerimônia de deposição de coroa de flores no túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia;

Trump faz discurso num “comício da vitória” na Arena Capitol One, em Washington. O grupo Village People, responsável pelos hits Y.M.C.A e Macho Man, é presença confirmada no baile organizado pelo Turning Point USA;

Trump faz discurso em jantar à luz de velas no National Building Museum, em Washington.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Serviço religioso pela manhã na Igreja St. John, em Washington;

Chá na Casa Branca com Joe e Jill Biden pela manhã;

Cerimônia de posse no Capitólio ao meio-dia (14h em Brasília);

Cerimônia de assinatura na Sala do Presidente no Capitólio, onde Trump deve assinar seus primeiros atos oficiais;

Trump participa de um almoço oferecido pelo Comitê Conjunto do Congresso sobre Cerimônias Inaugurais;

Revisão das tropas pelo presidente e desfile presidencial pela Avenida Pensilvânia até a Casa Branca.

Terça-feira, 21

Serviço de oração na Catedral Nacional de Washington

Fonte: Redação Terra

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/09:30:55

