Ex-gerente da Vale é nomeado como secretário de Desenvolvimento Econômico do Pará

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedeme) está sob nova gestão. José Fernando Gomes Júnior assume a pasta. A nomeação foi publicada nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial. Carlos Augusto de Paiva Ledo, secretário adjunto da Sedeme, respondia interinamente pelo órgão desde outubro de 2020.

José Gomes Júnior atuou como gerente de relações institucionais da mineradora Vale de 2006 a 2021. O Fórum das Entidades Empresariais do Pará emitiu um documento no qual manifesta apoio ao governador Helder Barbalho pela nomeação.



“A decisão do Chefe do Poder Executivo paraense uma vez mais revela a preocupação de Sua Excelência em formar uma equipe técnica e responsável capaz de contribuir os seus incansáveis esforços para bem cumprir seus compromissos de governo voltados ao progresso e bem estar do povo paraense”, diz a nota.

O documento é assinado pelos presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), José Conrado; Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier; da Associação Comercial do Pará (ACP), Clóvis Carneiro; Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará, Sebastião de Oliveira Campos, e Centro das Indústrias do Pará, José Maria da Costa Mendonça.

