Faculdade Cavanis promove Jantar com sorteio de tvs , três carros e moto zero quilômetro

A Faculdade Católica Cavanis, realiza no dia 29 de novembro de 2019, um jantar com sorteio de um Três (03) Carros Hundy HB20 , uma (01) motocicleta POP Honda e três Televisão , arrecadação do evento para concluir a construção da Faculdade Cavanis em Novo Progresso.

O sorteio será no evento que realizado no pavilhão da Igreja católica no dia 29 de novembro, será disponibilizado um numero de 165 mesas que numeradas serão sorteadas entre os participantes. O custa de R$2,500.00(dois mil e quinhentos reais) por mesa que tem seis cadeiras.

As mesas esta~~o sendo vendidas antecipadamente no seguintes locais;

PANELÃO

LOTERICA VEM QUE TEM

CARTORIO

JS DISTRIBUIDORA

AGIL CORRETORA

Obs.[Caso sua mesa não seja sorteada no primeiro , volta pra caixa e continua no sorteio até finalizar todos os prêmios.]

Ainda dá tempo de concorrer. Compre seu numero (mesa) e participe ajudando a Faculdade Católica Cavanis em Novo progresso.

